Легенда «Барселоны» Иньеста завершает карьеру

Бывший хавбек сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста завершает игровую карьеру. Об этом стало известно журналистам Relevo. 40-летний футболист сообщит официально о своем решении на следующей неделе.

Большую часть своей карьеры испанец провел в «Барселоне». Андрес защищал цвета «сине-гранатовых» с 1996 по 2018 год. Вместе с каталонцами он становился чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Затем Иньеста пять лет провел в японском «Виссел Кобе». Последним клубом в карьере испанца был «Эмирейтс».

За сборную Испании полузащитник сыграл 131 встречу, отметившись 13 забитыми мячами.