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Чемпионат Испании. Ла Лига

Легенда «Барселоны» Иньеста завершает карьеру

01 Октября 2024 • 11:12 Комментировать

Бывший хавбек сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста завершает игровую карьеру. Об этом стало известно журналистам Relevo. 40-летний футболист сообщит официально о своем решении на следующей неделе.

Большую часть своей карьеры испанец провел в «Барселоне». Андрес защищал цвета «сине-гранатовых» с 1996 по 2018 год. Вместе с каталонцами он становился чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Затем Иньеста пять лет провел в японском «Виссел Кобе». Последним клубом в карьере испанца был «Эмирейтс».

За сборную Испании полузащитник сыграл 131 встречу, отметившись 13 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста
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