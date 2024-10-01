Роберто Карлос отреагировал на скандал в матче «Атлетико» - «Реал»

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о скандале в недавнем дерби с «Атлетико».
«То, что произошло, не может больше повториться. Нужно дождаться решения федерации по этому поводу. Меня очень огорчила эта ситуация. Я много лет прожил в Мадриде и провел много сезонов за «Реал», - передает слова бразильца газета Marca.
Матч «Атлетико» и «Реала» состоялся в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. По ходу встречи болельщики начали бросать посторонние предметы во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, из-за чего главный рефери был вынужден приостановить игру на 20 минут.
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