Тренер «Реала» Анчелотти установил рекорд всех времён

В поединке восьмого тура испанского чемпионата «Реал» на выезде встречался с «Атлетико». Дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что это 40-й матч Ла Лиги подряд для «королевского» клуба без поражений. Все эти встречи «сливочные» провели под руководством итальянского специалиста. По данным в аккаунте StatsMuse, Анчелотти стал первым тренером в Испании, которому покорился такой результат.

После восьми туров чемпионата страны «Реал» набрал 18 баллов и находится на второй позиции в турнирной таблице. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на три пункта.