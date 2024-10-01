«Атлетико» могут наказать после скандального дерби с «Реалом»

В рамках восьмого тура чемпионата Испании состоялся поединок между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В этом матче не обошлось без скандала. По ходу второго тайма фанаты «матрасников» начали бросать посторонние предметы в голкипера «сливочных» Тибо Куртуа. Из-за этого главный арбитр встречи был вынужден приостановить дерби на 20 минут.

Как информирует Marca, из-за поведения своих болельщиков «Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на ближайшие несколько матчей.

После восьми туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 16 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.