Назван номер преемника тер Штегена в «Барселоне»

Польский голкипер Войцех Щесны в ближайшее время может пополнить ряды каталонской «Барселоны». Журналистам Mundo Deportivo стало известно, под каким номером может выступать потенциальный новичок.

В случае перехода 34-летний поляк получит в стане «сине-гранатовых» 25-й номер. «Барселона» рассматривает кандидатуру Щесны в качестве замены немцу Марку-Андре тер Штегену, выбывшему на долгий срок из-за травмы.

В прошлом сезоне Войцех выступал в итальянском чемпионате за туринский «Ювентус». Голкипер принял участие в 35 поединках Серии А, в которых пропустил 30 мячей. В 16 играх он отстоял на ноль.