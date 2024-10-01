Гути – об оскорблениях болельщиков «Атлетико»: «Мне всё равно»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути рассказал, как реагировал на оскорбления болельщиков «Атлетико».

Знаменитый экс-полузащитник, ныне работающий на телевидении, признался, что его не задели оскорбления фанатов «матрасников» в воскресном дерби.

«Болельщики «Атлетико» оскорбляли меня вчера вечером? Раньше, когда я был игроком, меня это мотивировало, а сейчас мне просто всё равно», – приводит Madrid Zone слова Гути, ссылаясь на El Chiringuito.

В матче «Атлетико» против «Реала» победитель выявлен не был – 1:1. Команда Диего Симеоне спаслась от домашнего поражения на пятой компенсированной минуте.