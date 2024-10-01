Де ла Фуэнте жёстко высказался о болельщиках, бросавших предметы в Куртуа

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал инцидент из мадридского дерби.

Прошедший в воскресенье матч «Атлетико» против «Реала» был остановлен арбитром на 20 минут из-за беспорядков на трибунах. Болельщики «матрасников», не оценив празднование Тибо Куртуа после гола Эдера Милитао, начали забрасывать голкипера разными предметами.

«Этих людей не должно быть в нашем обществе. Им нет места на улице, на спортивных мероприятиях, вообще нигде», – приводит COPE слова де ла Фуэнте, выигравшего чемпионат Европы со сборной Испании минувшим летом.

Мадридское дерби завершилось вничью – 1:1.