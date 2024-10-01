«Барселона» отложила решение по новому основному вратарю

В «Барселоне» пока не знают, кто будет основным вратарём команды в долгосрочной перспективе.

В клубе сделают всё, чтобы Марк-Андре тер Штеген поскорее залечил травму, а за место в старте в нынешнем сезоне будут спорить Иньяки Пенья и Войцех Щесны. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в «Барселоне» ещё не решили, стоит ли заниматься поисками нового постоянного «первого номера» на рынке – ситуацию оценят в конце сезона. Всё будет зависеть от игры Пеньи и Щесны, а также от хода восстановления тер Штегена.

О подписании Войцеха Щесны ещё не объявлено официально, но в скором времени поляк должен заключить с «Барселоной» договор, рассчитанный до следующего лета.