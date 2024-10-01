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Ракитич: «Модрич должен провести ещё 180 матчей за сборную Хорватии»

01 Октября 2024 • 01:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
05.10 22:00

Полузащитник «Хайдука» Иван Ракитич хочет, чтобы Лука Модрич как можно дольше выступал за сборную Хорватии.

В сентябре хавбек мадридского «Реала» отметил 39-летие, а также достиг отметки в 180 матчей за хорватскую национальную команду.

«Лука – феномен, номер один. То, что он сделал и продолжает делать, – это нечто нереальное.

Поздравляя его с днём рождения, я сказал, что он может сыграть ещё 180 матчей за сборную Хорватии, и это не шутка. Ему может быть тяжело и больно, но мы должны задействовать Модрича, пока это возможно, потому что Лука – единственный в своём роде», – цитирует Madrid Xtra Ракитича.

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