«Вильярреал» всё же дожал главного аутсайдера

Восьмой тур Ла Лиги завершился матчем «Вильярреал» - «Лас-Пальмас». Хозяева долго и настойчиво пытались вырвать победу.

В первом тайме после прострела с правого края Фабио Силва отправлял мяч в сторону ворот, но с семи метров нанес выстрел левее цели. У соперника после прострела с левого края на дальней штанге по воротам пробил Серхи Кардона - казалось, что мяч уже влетал в створ, но вратарь ногой отбил его в сторону. На 45-й минуте Тьерно Барри слева ворвался в штрафную соперника, устоял во время контакта с соперником на ногах, после чего прострелил в центр, Николя Пепе там принял мяч, после чего развернулся лицом к воротам и нанес плотный удар по центру - гол и 1:0.

Сразу после перерыва последовала передача из глубины поля на Силву, тот вышел справа на ворота, после чего аккуратно пробил над кипером - 1:1. Тут же вратарь «Лас-Пальмаса» в своей штрафной снес Пепе после небрежной откидки защитника - 11-метровый удар. Сильный удар Алекса Баэны отразил кипер гостей в прыжке, переводя мяч в перекладину. Классный удар Аднана Янузая из-за пределов штрафной - мяч попал в итоге в перекладину и вылетел в поле. У хозяев после подачи углового скидка в центр, и мяч уже влетал в ворота, но переправил сферу в сетку с метра Барри, находясь в офсайде, глупая ошибка. Вскоре подача в штрафную, и Барри пробил по воротам оппонента, выскочив из-за спин защитников - 2:1. На 90-й минуте пошла передача на ход Баэне, который с правого края вошел в штрафную и пробил в дальний угол рамки соперника, а мяч влетел между ногу голкиперу - 3:1.

«Вильярреал» идёт третьим, уступая четыре очка лидеру, соперник (3) - последний.