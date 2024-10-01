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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» всё же дожал главного аутсайдера

01 Октября 2024 • 00:00 Комментировать
Вильярреал
3:1
Лас-Пальмас
окончен

Восьмой тур Ла Лиги завершился матчем «Вильярреал» - «Лас-Пальмас». Хозяева долго и настойчиво пытались вырвать победу.

В первом тайме после прострела с правого края Фабио Силва отправлял мяч в сторону ворот, но с семи метров нанес выстрел левее цели. У соперника после прострела с левого края на дальней штанге по воротам пробил Серхи Кардона - казалось, что мяч уже влетал в створ, но вратарь ногой отбил его в сторону. На 45-й минуте Тьерно Барри слева ворвался в штрафную соперника, устоял во время контакта с соперником на ногах, после чего прострелил в центр, Николя Пепе там принял мяч, после чего развернулся лицом к воротам и нанес плотный удар по центру - гол и 1:0.

Сразу после перерыва последовала передача из глубины поля на Силву, тот вышел справа на ворота, после чего аккуратно пробил над кипером - 1:1. Тут же вратарь «Лас-Пальмаса» в своей штрафной снес Пепе после небрежной откидки защитника - 11-метровый удар. Сильный удар Алекса Баэны отразил кипер гостей в прыжке, переводя мяч в перекладину. Классный удар Аднана Янузая из-за пределов штрафной - мяч попал в итоге в перекладину и вылетел в поле. У хозяев после подачи углового скидка в центр, и мяч уже влетал в ворота, но переправил сферу в сетку с метра Барри, находясь в офсайде, глупая ошибка. Вскоре подача в штрафную, и Барри пробил по воротам оппонента, выскочив из-за спин защитников - 2:1. На 90-й минуте пошла передача на ход Баэне, который с правого края вошел в штрафную и пробил в дальний угол рамки соперника, а мяч влетел между ногу голкиперу - 3:1.

«Вильярреал» идёт третьим, уступая четыре очка лидеру, соперник (3) - последний.

Протокол игры  
Вильярреал3:1Лас-Пальмас
(1:0) Пепе Николя45'  
  47'Силва Фабио (1:1)
(2:1) Барри Тьерно84'  
(3:1) Баэна Алекс90'  
Конде ДиегоФемения КикоКоста ЛоганЭрик-Бертран БайиКардона Серхи 88' (Террац Рамон ( 88') Ахомаш Ильяс 77' (Комесанья Санти ( 77') Парехо ДаниэльГуйе Папе 77' (Кабанес Пау ( 77') Денис Суарес 46' (Баэна Алекс ( 46') Пепе Николя 88' (Бернат Хуан ( 88') Барри Тьерно
Запасные: Жуниор ЛуисНаварро ПауАльбиоль РаульЭйонг ЭттаПино Йереми
Хоркаш Динко  50'Суарес Алехандро  29'Херцог ХуанмаМуньос АлексБенито Рамирес 78' (Росада Виктор ( 78') Янузай Аднан 77' (Луаодис Энзо ( 77') Родригес Кирьян 62' (Фустер Мануэль ( 62') Эссугу Дариу 86' (Мата Хайме ( 86') Молейро АльбертоСилва Фабио  52'Макбарни Оливер 62' (Муньос Хави ( 62')
Запасные: Кардона МаркХиль ИванКиллане АльвароСинкгравен ДэйлиПехиньо ФрансискоКампанья ХосеГонсалес Фабио
30 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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Вильярреал Лас-Пальмас

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01:21
Проверенный прогноз и ставка на матч Вильярреал – Лас-Пальмас чемпионата Испании – 30 сентября 2024
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