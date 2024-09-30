Игрок «Атлетико»: «У меня нет проблем с Винисиусом»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес поделился мнением о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре.

Болельщики «матрасников» освистывали бразильца в недавнем мадридском дерби, а сам форвард конфликтовал с игроками команды Диего Симеоне не поле.

«Проблемы с Винисиусом? Никаких проблем нет. Вини – неплохой парень», – приводит Madrid Zone слова Хосе Хименеса.

Воскресный матч «Атлетико» против «Реала» завершился со счётом 1:1. В составе «сливочных» отличился Антонио Рюдигер, забивший на 64-й минуте, за гостей забил Анхель Корреа – его гол состоялся уже в компенсированное время.