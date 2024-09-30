Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уже совсем скоро может перебраться в «Интер Майами».

Француз неоднократно признавался, что хотел бы поиграть в МЛС на закате карьеры. Главным претендентом на форварда считался «Лос-Анджелес», который, по слухам, планировал подписать звёздного игрока летом следующего года. Как сообщает Inter Miami News Hub, Гризманн может переехать в США уже зимой – но не в «Лос-Анджелес», а в «Интер Майами». Там футболист сможет воссоединиться с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, которых знает по совместным выступлениям за «Барселону».

Напомним, недавно Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции.