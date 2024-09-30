Стало известно, что Винисиус сказал Коке

В Испании раскрыли слова нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, адресованные капитану «Атлетико» Коке.

Состоявшееся в воскресенье мадридское дерби завершилось вничью – 1:1. После завершения встречи в сети распространилась фотография, на которой Винисиус что-то яростно высказывает в лицо Коке.

Вот что сказал бразилец испанцу, если верить источнику: «Я – две победы в Лиге чемпионов, ты – ничего», – передаёт Madrid Universal слова форварда «сливочных».

Винисиус Жуниор стал автором результативной передачи на Эдера Милитао в матче с «Атлетико». Коллектив Диего Симеоне ушёл от поражения на 95-й минуте благодаря голу Анхеля Корреа.