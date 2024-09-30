Балотелли ведёт переговоры с клубом третьей испанской лиги

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в Испании.

34-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента, не смог найти себе новый клуб за три месяца с момента ухода из турецкого «Адана Демирспор». По сведениям CORE, сейчас известный итальянец ведёт переговоры с «Интерсити», выступающим в третьем по силе испанском дивизионе.

В прошлом сезоне Марио Балотелли записал на свой счёт семь забитых мячей и одну результативную передачу, проведя 16 матчей за «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге.

В недавнем интервью форвард признавался, что ждёт предложений из Серии А.