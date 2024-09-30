Камоцци ответил, считает ли переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о российском полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» не был ошибкой. Сейчас об Арсене не так много слышно из-за его повреждения, но травмы — часть футбола», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Захарян неплохо себя проявил в первом сезоне, поэтому нет сомнений, что у него впереди большая карьера.

Напомним, Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Перед стартом нового сезона россиянин получил травму и выбыл до конца октября.

Трудовой договор 21-летнего полузащитника с сан-себастьянским клубом рассчитан до июня 2029 года.