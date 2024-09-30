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«Барселона» объявила о продлении контракта с Берналем — отступные 500 млн евро официально

30 Сентября 2024 • 21:22 Комментировать
Алавес
...
Барселона
06.10 17:15

17-летний полузащитник Марк Берналь переподписал трудовой договор с «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Новый контракт Берналя рассчитан также до лета 2026 года, однако в него была включена опция продления на три сезона, которая активируется сразу, как только хавбек перестанет числиться игроком «Барселоны» U19.

Кроме того, руководство «сине-гранатовых» прописало новую сумму отступных в контракте Берналя в размере 500 миллионов евро.

В текущем сезоне Берналь успел принять участие только в трех играх испанской Лиги, после чего порвал крестообразные связки колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк Берналь

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