Бывший голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной».

Как утверждает Meczyki, 34-летний футболист успешно прошел медицинское обследование в Барселоне перед подписанием контракта с каталонским клубом. По данным источника, сторонам осталось уладить несколько деталей по будущему контракту.

Ближайший матч «Барселоны» пройдет завтра, 1 октября. Соперником «сине-гранатовых» в рамках второго тура Лиги чемпионов станет «Янг Бойз».

Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.