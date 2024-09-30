Флик ответил на вопрос о поведении фанатов на дерби Мадрида

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил вопрос о мадридском дерби между «Атлетико» и «Реалом». Как известно, воскресный матч прерывался на какое-то время из-за действий болельщиков.

«Я не смотрел матч и не знаю, что произошло. Думаю, нарушителей нужно идентифицировать и запретить им посещать стадионы. Это не часть футбола, ведь болельщики должны поддерживать свои команды», - сказал Флик журналистам на пресс-конференции в понедельник.

В настоящий момент «Барселона» готовится к домашнему матчу Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Команды сыграют во вторник, 1 октября.