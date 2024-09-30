Родриго испытывает проблемы со спиной

Нападающий мадридского «Реала» Родриго получил травму спины в последнем матче чемпионата Испании против «Атлетико», который завершился вничью 1:1. По информации от журналиста Гильермо Раи, медицинский штаб уже провёл обследование и выявил состояние футболиста.

Если верить источнику, травма Родриго оказалась несерьёзной. Вполне вероятно, что бразилец сможет выйти на поле уже в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Лилля», который состоится в рамках второго тура группового этапа.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Родриго успел отметиться тремя голами и одной результативной передачей.