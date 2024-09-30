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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго испытывает проблемы со спиной

30 Сентября 2024 • 15:24 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Вильярреал
05.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго получил травму спины в последнем матче чемпионата Испании против «Атлетико», который завершился вничью 1:1. По информации от журналиста Гильермо Раи, медицинский штаб уже провёл обследование и выявил состояние футболиста.

Если верить источнику, травма Родриго оказалась несерьёзной. Вполне вероятно, что бразилец сможет выйти на поле уже в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Лилля», который состоится в рамках второго тура группового этапа.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Родриго успел отметиться тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго

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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 15:28
у меня кстати тоже спина болит
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