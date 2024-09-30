Названы сроки восстановления Куртуа

Вратарь Тибо Куртуа получил травму в матче чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1). «Реал» рассказал об итогах обследования бельгийца, но при этом ничего не сообщил о сроках восстановления игрока.

Как сообщает на своих страницах Marca, Куртуа пропустит ближайшие матчи «Реала» против «Лилля» и «Вильярреала», которые пройдут соответственно 2 и 5 октября. Бельгиец должен вернуться в строй к матчу против «Сельты» после паузы на игры национальных сборных.

Отмечается, что участию Тибо Куртуа в «эль класико» против «Барселоны» ничего не угрожает. Главное противостояние чемпионата Испании пройдёт 26 октября.