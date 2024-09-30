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Куртуа не поможет «Реалу» до конца международной паузы

30 Сентября 2024 • 14:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
05.10 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму в дерби с «Атлетико», которое завершилась вничью 1:1. Ранее главный тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что бельгийскому вратарю предстоит пройти обследование.

Как сообщает журналист Гильермо Раи, Куртуа пропустит как минимум два ближайших матча «Реала». Тибо вернётся не раньше, чем после ближайшей международной паузы, которая стартует на следующей неделе.

Напомним, Куртуа пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Основным вратарём «королевского клуба» в этот период был Андрей Лунин.

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