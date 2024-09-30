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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сделал заявление о травме Куртуа

30 Сентября 2024 • 14:25 Комментировать
Атлетико М
1:1
Реал Мадрид

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил травму в воскресном матче чемпионата Испании против «Атлетико». В понедельник бельгийский футболист прошёл медицинское обследование.

«После обследования Тибо Куртуа, проведённого сегодня медицинской службой «Реала», у него диагностировали травму отводящей мышцы левой ноги», - говорится в сообщении на сайте «сливочных».

Сроки восстановления Куртуа «Реал» не называет.

Напомним, что дерби между «Атлетико» и «Реалом» завершилось вничью со счётом 1:1. На этой неделе команда Карло Анчелотти проведёт матчи против «Лилля» (Лига чемпионов) и «Вильярреала» (Ла Лига).

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