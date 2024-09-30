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«Барселона» решила избавиться от защитника – названо имя

30 Сентября 2024 • 13:42 Комментировать

«Барселона» строит планы по формированию своего состава. Ситуация такова, что для подписания новичков каталонцам нужно с кем-то расставаться. Как сообщает портал TodoFichajes, в зимнее трансферное окно «сине-гранатовые» планируют продать защитника Андреаса Кристенсена.

28-летний Кристенсен получил травму в самом начале сезона и с тех пор не играет. Стоимость зимнего трансфера датского футболиста может составить примерно 30 миллионов евро.

Всего за «Барселону» Андреас Кристенсен провёл 75 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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