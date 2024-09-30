Гризманн ушёл из сборной Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Я закрываю эту главу своей жизни с сердцем, полным воспоминаний. Спасибо за великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», - написал 33-летний футболист в своих социальных сетях.

Гризманн защищал цвета сборной Франции с 2014 года. В общей сложности нападающий сыграл за национальную команду 131 поединок, отметившись 44 забитыми мячами. В составе «трёхцветных» Антуан становился чемпионом мира и победителем Лиги наций.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года.