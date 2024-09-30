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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уже ощутила отсутствие тер Штегена: Щесны летит спасать команду

30 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать

Спорт – это не только радости побед и горечи поражений. Травмы, к сожалению, неотъемлемая часть жизни профессиональных спортсменов. И с этой неприятной участью столкнулся голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Его потеря – это удар титанической мощи по составу Флика. «Сине-гранатовые» уже на грани подписания нового голкипера, и в этом тексте мы попытаемся разобраться, как сильно ударит по результатам «Барсы» отсутствие тер Штегена и кто является лучшим кандидатом на замену немцу.

История тер Штегена в «Барселоне» 

Для того чтобы оценить значимость футболиста и его вклад в команду, предлагаю слегка пройтись по биографии немца. Марк-Андре тер Штеген присоединился к каталонцам в далеком 2014 году. Да-да, уже десять лет он защищает ворота «сине-гранатовых». Немец очень быстро адаптировался к условиям и смог стать одним из ключевых футболистов команды. Несмотря на конкуренцию и постоянную текучку игроков, Тер Штеген остаётся неизменным вратарём. За 10 лет никто так и не смог скинуть его с вратарского трона Каталонии. Многие считают тер Штегена одним из лучших вратарей мира.

Вместе с «Барселоной» Марк добился приличных успехов. И, конечно же, внес очень большую лепту в эти успехи. Немецкий голкипер четырежды выигрывал Ла Лигу и Кубок Испании. Также он дважды становился обладателем Суперкубка Испании. Вместе с «Барселоной» тер Штеген взял пока что последний для каталонцев трофей Лиги чемпионов в 2015 году. 

Специфика игры

Итак, теперь давайте порассуждаем, чем именно был полезен тер Штеген, что его отличает от других и почему «Барселоне» будет тяжело в его отсутствие. Первый плюс тер Штегена, который делает его феноменальным вратарём, это его ловкость и реакция. Немецкий голкипер способен доставать мячи на очень короткой дистанции, плюс Марк готов сложиться в удобную для сейва позицию так, как вряд ли смог бы другой. К тому же сейвы тер Штегена зачастую завораживают. Это такой акробатический стиль игры, который очень нравится болельщикам и выделяет вратаря на фоне остальных.

Марк также достаточно стабилен и стрессоустойчив. Редко можно увидеть, как немецкий голкипер показывает излишние эмоции и срывается на партнёров по команде. Уж точно в нём нет той черты, что была присуща его соотечественнику Оливеру Кану. Что касается стабильности, то вряд ли у вас получится вспомнить игры, которые немецкий голкипер подряд проводил плохо. Ощущение, что у него и чёрной полосы-то в карьере не было.

Но теперь пришло время поговорить о главном плюсе, который имеет тер Штеген. Именно это делает его максимально стилистически удобным вратарём для «Барселоны». А под словом «это» скрывается такой популярный в последние годы термин, как «игра ногами» у вратаря. 

В современном футболе это действительно очень важный навык. Учитывая, что «Барселона» любит играть в контроль мяча, то начинаются атаки зачастую уже от собственных ворот. У тер Штегена отличное видение поля, и он не просто тупо выбивает мяч, а может начать голевую атаку грамотным забросом на партнёра. Так что техника тер Штегена позволяет ему участвовать даже в построении атак. Если посмотреть на современный футбол, то многие команды играют именно в активный прессинг. И зачастую, чтобы этого прессинга избежать, вратари или защитники просто выбивают мяч даже в аут. Так вот Марк помогает избежать этого прессинга и достаточно грамотно комбинирует с защитниками и полузащитниками для того, чтобы вывести мяч из обороны. Практически все современные тренеры предпочитают вратарей, умеющих играть не только в воротах. А Флик вообще работал в «Баварии» с одним из таких мастеров, Нойером. Поэтому ему для реализации собственных идей был нужен преемник Мануэля.

Травма и результаты «Барсы»

Плачевный эпизод с участием Марка-Андре тер Штегена случился 22 сентября во время гостевого матча «Барселоны» против «Вильярреала». На третьей добавленной минуте первого тайма голкипер столкнулся с Йереми Пино и упал на колено. После этого эпизода зрители услышали не свисток на перерыв, а душераздирающий крик тер Штегена. Уже тогда стало понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Немецкий голкипер был немедленно госпитализирован, а обследование показало, что у тер Штегена полный разрыв подколенного сухожилия правого колена. Футболисту уже провели операцию, но его восстановление займёт порядка 8 месяцев.  

После потери немецкого вратаря «Барселона» сыграла два матча. Сначала каталонцы одержали победу в матче с «Хетафе», который барахтается внизу турнирной таблицы. Тот матч завершился со счётом 1:0. А вот дальше всё стало гораздо хуже. В гостевом матче против «Осасуны» «Барса» пропустила 4 мяча и была бита менее титулованным соперником. Возможно, это просто совпадение, но может быть и тревожный звоночек. Объективно «Барселона» не должна пропускать 4 гола от команды уровня «Осасуны», но всё же это произошло. Впереди у «Барселоны» вторая игра в ЛЧ против «Янг Бойз», и опасения всё же есть.

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Замена

А теперь поговорим о тех, кто может заменить тер Штегена в этом сезоне. И здесь сразу стоит сказать, что команды могут подписывать только футболистов, находящихся без контракта. Таковы современные правила Ла Лиги. Изначально речь шла о Кейлоре Навасе. По навыкам и стилистике игры он, скорее всего, действительно неплохо подошёл бы каталонскому клубу. Но в этот трансфер сразу как-то не поверилось. Всё же Кейлор – «мадридец», он отдал «королевскому клубу» лучшие годы карьеры и выиграл множество значимых трофеев в футболке «Реала». Его приход воспринимался бы не лучшим образом со стороны фанатов, да и сам Кейлор вряд ли горит желанием приехать в Каталонию. Плюс и возраст у него солидный – аж 37 лет.

Также в СМИ упоминалось имя Лориса Кариуса, но вряд ли он перейдёт в такую команду. Ведь в последние годы его имя не совсем ассоциировалось с успехом, к тому же бельгиец не так хорош в игре ногами.

Однако на днях появилась информация о том, что «Барселона» уже нашла замену тер Штегену. И этим спасителем станет Войцех Щесны, который, кстати говоря, уже завершил карьеру. Но ради такого вызова поляк готов снять бутсы и перчатки с гвоздя. И пока что это действительно кажется наиболее весомым вариантом. Да, кто-то скажет, что Щесны уже завершил и его форма далека от лучшей. Но давайте вспомним, что поляк провёл последний сезон в «Ювентусе» на хорошем уровне. Это топовый чемпионат и топовая команда. В Италии поляк сыграл 35 матчей. К примеру, тот же Кейлор Навас в прошлом сезоне провёл всего 4 встречи. Так что вряд ли Войцех растерял свой игровой тонус за несколько месяцев.

По стилю игры Щесны отлично подходит каталонцам. Он так же хорош в ближней дистанции и у него тоже есть игра ногами. Да, точность его передач чуть ниже, но здесь стоит учитывать, что тер Штеген – один из лучших, если не лучший вратарь по этому компоненту. Уж в этом аспекте полностью заменить немца просто невозможно. Тем не менее Войцех отлично и уверенно чувствует себя при выходе из обороны в атаку. Он готов снабжать партнёров дальними рискованными передачами, которые могут приводить к хорошим атакам.

Подводя итог, хочется резюмировать, что потеря тер Штегена – это огромный удар по «Барсе». Однако каталонцы нашли просто лучшее решение из всех возможных. На данный момент Щесны – потрясающий вариант. Он готов играть на топ-уровне, у него есть огромный опыт и даже лидерские качества. Как минимум «дырки» в воротах у «Барсы» точно не будет. К тому же вряд ли поляка будет преследовать волнение, поскольку ему нечего терять, ведь он уже завершил карьеру и приходит в «Барсу» не доказывать что-то кому-то. В любом случае, посмотрим, как всё выйдет. Нас может ждать героическая история, в которой Войцех проявит себя и покажет, что он готов играть на топ-уровне и дальше. А гвоздь для его бутс уже успеет заржаветь, когда поляк примет решение о завершении во второй раз.

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Войцех Щесны Марк-Андре Тер Штеген ещё теги
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