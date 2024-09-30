Фати может уйти из «Барселоны» - назван новый клуб

21-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным журналистов, в подписании футболиста заинтересована «Севилья». Андалусийский клуб предпримет попытку заполучить Фати. Трансферная стоимость Ансу оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего контракта между форвардом и «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2027 года.

В прошлом сезоне Фати играл на правах аренды за английский «Брайтон». Ансу принял участие в 19 встречах и отметился двумя забитыми мячами.