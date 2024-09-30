Коке подвёл итоги дерби «Атлетико» - «Реал»

«Напряжение было огромным с самого старта встречи. Оба клуба стремились к победе, в конце нам удалось вырвать ничью. «Атлетико» хотел победить, тем более это было дерби. Мне понравилось, как наша команда действовала во второй половине», - передает слова полузащитника газета Marca.