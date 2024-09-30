Коке подвёл итоги дерби «Атлетико» - «Реал»

Хавбек мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал результат поединка против «Реала» в рамках восьмого тура чемпионата Испании.
«Напряжение было огромным с самого старта встречи. Оба клуба стремились к победе, в конце нам удалось вырвать ничью. «Атлетико» хотел победить, тем более это было дерби. Мне понравилось, как наша команда действовала во второй половине», - передает слова полузащитника газета Marca.
Напомним, что поединок прошел на домашнем стадионе «матрасников» и завершился со счетом 1:1. После этого матча «Атлетико» занимает третье место, а «Реал» - второе.
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