Семшов оценил исход матча «Атлетико» - «Реал»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о поединке между «Атлетико» и «Реалом» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Дерби завершилось вничью с счетом 1:1.

«На победу никто не наиграл. Закономерный результат, минимальное количество моментов. Опасные подходы были, но игроки самоотверженно бросались под удары, которые наносили соперники», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу встречи фанаты «матрасников» начали бросать посторонние предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Из-за этого встреча была приостановлена на 20 минут.