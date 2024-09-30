Анчелотти высказался о травме вратаря «Реала» Куртуа

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме вратаря команды Тибо Куртуа во время поединка против «Атлетико» в рамках восьмого тура испанского чемпионата. Дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

«У Тибо мышечные проблемы. Завтра он пройдет медицинское обследование», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что по ходу встречи фанаты «Атлетико» начали бросать посторонние предметы во вратаря «Реала». Из-за этого встречу приостанавливали на 20 минут.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. После этого поединка «Реал» занимает второе место в таблице, а «Атлетико» - третье.