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Анчелотти высказался о травме вратаря «Реала» Куртуа

30 Сентября 2024 • 08:40 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме вратаря команды Тибо Куртуа во время поединка против «Атлетико» в рамках восьмого тура испанского чемпионата. Дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

«У Тибо мышечные проблемы. Завтра он пройдет медицинское обследование», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что по ходу встречи фанаты «Атлетико» начали бросать посторонние предметы во вратаря «Реала». Из-за этого встречу приостанавливали на 20 минут.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. После этого поединка «Реал» занимает второе место в таблице, а «Атлетико» - третье.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа ещё теги
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