Анчелотти высказался о скандале в матче «Реала» и «Атлетико»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о приостановке вчерашнего поединка с «Атлетико» в рамках восьмого тура чемпионата Испании.
«Арбитр правильно поступил, когда остановил встречу. Никому из нашей делегации не понравилось это, ведь мы хотели играть. Но это было верное решение. Я всего лишь тренер. А такие решения должны принимать люди более опытные, чем я», - передает слова итальянского специалиста La Vanguardia.
Напомним, что по ходу встречи фанаты «матрасников» начали бросать посторонние предметы во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа. Из-за этого поединок был приостановлен на 20 минут. Дерби завершилось вничью со счетом 1:1.
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