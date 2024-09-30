Анчелотти высказался о скандале в матче «Реала» и «Атлетико»

«Арбитр правильно поступил, когда остановил встречу. Никому из нашей делегации не понравилось это, ведь мы хотели играть. Но это было верное решение. Я всего лишь тренер. А такие решения должны принимать люди более опытные, чем я», - передает слова итальянского специалиста La Vanguardia.