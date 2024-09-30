«Атлетико» выступил с заявлением по скандалу в дерби с «Реалом»

Пресс-служба мадридского «Атлетико» выступила с заявлением по поводу поведения болельщиков во время домашнего дерби с мадридским «Реалом». Встреча была приостановлена на 20 минут.

«Наш клуб выражает недовольство тем, что с трибун полетели посторонние предметы. Такому нет места в современном футболе. Такими моментами мы портим имидж своего стадиона, на котором была потрясающая атмосфера с более чем 70 тысячами болельщиков на трибунах», - говорится в публикации «матрасников».

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 1:1. После этой встречи «Реал» занимает второе место в таблице, а «Атлетико» - третье.