Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»

В испанской прессе раскрыли слова, которые вратарь «Реала» Тибо Куртуа сказал в сторону болельщиков «Атлетико» во время празднования гола своей команды.

Как информирует газета Marca, после взятия ворот бельгийский голкипер повернулся к фанатам «Атлетико» и выкрикнул «вперед». После этого в сторону Куртуа начали бросать посторонние предметы. Из-за этого мадридское дерби было приостановлено на некоторое время. Через 20 минут встреча продолжилась.

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 1:1. «Матрасники» смогли спастись, забив гол в компенсированное ко второму тайму время.