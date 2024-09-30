Генич отреагировал на ничью в матче «Атлетико» - «Реал»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о вчерашнем дерби между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«За звук сорри. За остальное - всякое бывает. Ничья, наверное, справедлива», - приводятся слова Константина в его телеграм-канале.

Напомним, что в составе «королевского» клуба забитым мячом отметился Эдер Милитао. За «матрасников» гол оформил Анхель Корреа.

После восьми туров чемпионата Испании «Реал» набрал 18 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Что касается подопечных Диего Симеоне, то «матрасники» с 16 пунктами находятся на третьей позиции.