Винисиус лидирует в рейтинге лучших ассистентов топ-5 лиг вместе с четырьмя игроками

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился результативной передачей в матче с «Атлетико» (1:1).

Лидер атаки «сливочных» ассистировал Эдеру Милитао, открывшему счёт в воскресном дерби на 64-й минуте. Как информирует Opta, теперь в активе Винисиуса пять голевых пасов во всех турнирах нынешней кампании – лучший показатель среди представителей пяти ведущих европейских лиг наряду с Ламином Ямалем («Барселона»), Букайо Сакой («Арсенал»), Жоау Невешем («ПСЖ») и Омаром Мармушем («Айнтрахт»).

24-летний бразилец также стал автором трёх забитых мячей в десяти матчах команды Карло Анчелотти в текущем сезоне.