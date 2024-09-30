​Аспас сыграл свой 500-й матч за «Сельту»

В седьмом туре испанского чемпионата «Сельта» сыграла дома с мадридским «Атлетико», но не сумела переиграть клуб Диего Симеоне, проиграв ему с минимальным счётом.

Не сумев порадовать своих фанатов, «Сельта» огорчила также и Яго Аспаса, который лишился возможности достойно отметить свой 500-й матч в составе клуба - с учётом всех турниров, разумеется.

Впереди в этом списке самых верных клубу игроков лишь одна персона - это выступавший за «Сельту» с 1966 по 1982 год Маноло, сыгравший в 533 матчах за клуб из Виго.

В следующем матче «Сельте» придётся слетать на Канары и сыграть там с «Лас-Пальмасом».