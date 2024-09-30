​Кубо установил рекорд для японских игроков в Ла Лиге

В испанском чемпионате прошли матчи восьмого тура, «Реал Сосьедад», традиционно сильный на своём поле, обыграл с крупным счётом «Валенсию» - 3:0. Победный, первый гол в матче забила японская звезда басков - Такефуса Кубо. Выходец из далёкой страны Восходящего солнца приличествующим образом отметил знаменательный для себя матч.

Дело в том, что для Кубо он стал 167-м в высшей лиге испанского футбола, и тем самым он побил рекорд для японских игроков в Ла Лиге, который доселе принадлежал Такаси Инуи - 166 матчей в высшей лиге испанского футбола.

В следующем туре чемпионата «Реал Сосьедад» снова сыграет дома - с мадридским «Атлетико».