​Йович может оказаться в «Вильярреале»

Ещё в начале сентября сербский нападающий «Милана» Лука Йович был оповещён о том, что клуб впредь на него не рассчитывает. И вот будущее игрока постепенно проясняется - он, скорее всего, будет продан в ближайшее трансферное окно, то есть в январе.

Есть и претендент на услуги Йовича - это испанский «Вильярреал», руководство которого уже контактирует с окружением игрока. При этом, как уточняет pianetamilan.it, именно Йовича в «Вильярреале» считают главным приоритетом, хотя есть и другие соискатели этой работы.

Сейчас «Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата.