Войцех Щесны готовится к возобновлению карьеры. 34-летний голкипер в скором времени подпишет контракт с «Барселоной», после чего начнёт индивидуальную подготовку к матчам. По данным Diario Sport, поляк приступит к тренировкам уже в понедельник. Цель игрока – набрать форму до завершения международной паузы. Если всё пойдёт по плану, Ханс-Дитер Флик сможет рассчитывать на опытного вратаря уже в поединке с «Севильей», который состоится 20 октября.

Войцех Щесны завершил карьеру в конце августа. На протяжении последних семи лет перед уходом он выступал за «Ювентус».

В среду «Барселона» примет в родных стенах швейцарский «Янг Бойз» в рамках Лиги чемпионов.