Анчелотти – о ничьей с «Атлетико»: «Я всегда мыслю позитивно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не расстраивается из-за упущенной победы в дерби с «Атлетико» (1:1).

«Сливочные» могли вплотную приблизиться к «Барселоне», но не смогли удержать победный счёт в гостевом поединке с «матрасниками». Ничью команде Диего Симеоне подарил гол Анхеля Корреа на 95-й минуте.

«Я всегда стараюсь мыслить позитивно, а не негативно. Мы заработали одно очко, во всех наших играх можно наблюдать положительную динамику», – цитирует Marca Анчелотти.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги с 21 набранным очком, несмотря на поражение от «Осасуны». «Реал» – второй с 18 баллами, «Атлетико» находится на третьей строчке – 16 очков.