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Симеоне раскрыл, что сказал болельщикам, бросавшим предметы в Куртуа

30 Сентября 2024 • 01:38 Комментировать
Атлетико М
1:1
Реал Мадрид

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне обратился к болельщикам после беспорядков в дерби с «Реалом» (1:1).

Фанаты «матрасников» посчитали провокационным празднование Тибо Куртуа после гола Эдера Милитао. Публика решила отомстить вратарю «Реала», забросав того различными предметами. Судье пришлось прервать матч на 20 минут. Симеоне пытался успокоить болельщиков, чтобы встреча поскорее продолжилась.

«Я сказал им, что они должны думать о благе клуба, команды. Они не помогают нам таким поведением. Они говорили, что их спровоцировал вратарь соперников, но это не должно быть оправданием», – заявил в послематчевой беседе с журналистами главный тренер «Атлетико».

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