По данным источника, Френки де Йонг не является самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны», несмотря на распространённое мнение.

На данный момент нидерландец зарабатывает около 19 млн евро за сезон плюс 4,2 млн в виде различных бонусов, сообщает Diario Sport. Принято считать, что именно де Йонг получает самую солидную зарплату в «Барселоне», однако источник утверждает, что статус самого высокооплачиваемого футболиста каталонского гранда принадлежит Роберту Левандовски – около 32 млн евро за сезон.

Польский форвард пополнил ряды «сине-гранатовых» в 2022 году. Его контракт рассчитан до 2026 года.