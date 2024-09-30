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Назван самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» – это не Френки де Йонг слухи

30 Сентября 2024 • 01:25 Комментировать
Алавес
...
Барселона
06.10 17:15

По данным источника, Френки де Йонг не является самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны», несмотря на распространённое мнение.

На данный момент нидерландец зарабатывает около 19 млн евро за сезон плюс 4,2 млн в виде различных бонусов, сообщает Diario Sport. Принято считать, что именно де Йонг получает самую солидную зарплату в «Барселоне», однако источник утверждает, что статус самого высокооплачиваемого футболиста каталонского гранда принадлежит Роберту Левандовски – около 32 млн евро за сезон. 

Польский форвард пополнил ряды «сине-гранатовых» в 2022 году. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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