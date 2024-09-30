Коке – об инциденте с Куртуа: «Игроки должны быть умнее»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал конфликт Тибо Куртуа с болельщиками.

Местной публике не понравилось, как вратарь «Реала» празднует гол своей команды, из-за чего на трибунах начались беспорядки. В бельгийца полетели различные предметы, что вынудило арбитра остановить дерби на 20 минут.

«Инцидент с Куртуа? Игрокам нужно быть умнее. Обстановка очень напряжённая, такого больше не должно происходить. Мы профессионалы, и нам следует понимать, где мы находимся, быть рассудительными. Мы не можем допустить, чтобы из-за нескольких человек пострадали наши болельщики», – приводит Atletico Universe слова Коке.

После возобновления игры «Атлетико» ушёл от поражения, сравняв счёт на пятой компенсированной минуте (1:1).