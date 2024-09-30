Симеоне прокомментировал скандальный инцидент с Куртуа

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об инциденте с голкипером «Реала» Тибо Куртуа.

Болельщики «матрасников» не оценили, как вратарь гостей праздновал гол Эдера Милитао. В бельгийца полетели зажигалки и другие предметы, в связи с чем судья решил прервать матч. Игра возобновилась лишь спустя 20 минут.

«Когда Куртуа выступал за «Атлетико», в него бросали зажигалки на «Сантьяго Бернабеу». Ты можешь праздновать гол, но не издеваясь над болельщиками, без лишних жестов. Я не оправдываю поведение фанатов, но не оправдываю и то, что послужило причиной», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Симеоне.

Матч завершился со счётом 1:1. «Атлетико» избежал поражения благодаря голу Анхеля Корреа на 95-й минуте.