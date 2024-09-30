Куртуа получил травму в матче с «Атлетико»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа травмировался в матче против «Атлетико».

Бельгиец смог доиграть до конца, однако после завершения дерби рулевой «сливочных» Карло Анчелотти признал, что вратарь получил мышечное повреждение.

«Завтра ему предстоит пройти обследование», – приводит журналист Фабрицио Романо слова итальянского тренера.

Матч «Атлетико» – «Реал» завершился со счётом 1:1. Гости повели на 64-й минуте благодаря точному удару Эдера Милитао, но не смогли удержать победу, пропустив в самом конце – на 95-й минуте мяч в сетку отправил Анхель Корреа.

Тибо Куртуа провёл девять матчей в текущем сезоне. Он четырежды сыграл «на ноль» и пропустил шесть голов.