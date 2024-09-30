​«Барселона» объявила музыкальный проект, который будет рекламировать в «эль класико»

Чуть менее чем через месяц «Барселона» Ханса Флика впервые сыграет с мадридским «Реалом», это случится 27 октября. По договорённости со своим спонсором, компанией Spotify, каталонцы на таких матчах рекламируют определённые музыкальные проекты. В 2022 это был рэпер Дрейк, в 2023-м рок-группа Rolling Stones, а в 2024 это будет Coldplay - другая рок-группа, нор уже из Великобритании.

Напомним, что в настоящий момент «Барселона», хоть и потерпела в восьмом туре своё первое поражение в сезоне, занимает первую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата. «Реал» идёт вторым.