Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после ничьей в дерби с «Атлетико» (1:1).

Счёт на 64-й минуте открыл Эдер Милитао, чей гол едва не стал победным для «сливочных». Лишь на пятой компенсированной минуте «матрасники» спасли ничью благодаря точному удару Анхеля Корреа.

«Мы были очень близки к победе, но это дерби, такое случается.

Для нас сегодняшний матч может стать хорошим подспорьем на будущее, учитывая то, что произошло здесь в прошлом сезоне. Мы не отчаиваемся, мы продолжим бороться.

В конце было важно только одно – защита. Команда играла хорошо до последних минут. Я не жалею о своих заменах – игроки устали», – передаёт Madrid Xtra комментарии Анчелотти.