Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико»

Ставим оценки футболистам Карло Анчелотти

Футбольная жара в Мадриде. На два с половиной часа растянулся матч, решающий гол случился на 95-й минуте, удаление – на 99-й. «Реал» и «Атлетико» устроили настоящий спектакль, полный нервов и драматичных поворотов. И вряд ли хоть кто-то остался доволен результатом.

Давайте разбираться, из-за кого же мы увидели столь драматичную ничью? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Карло Анчелотти.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

РОДРИГО – 4,0. Только Винисиус сегодня обыгрывал и обострял у «Реала», Родриго в жёстком прессинге «матрасной» обороны потерялся. Его регулярно и очень просто двигали от мяча – семь раз из девяти, в скорости Хименес тоже не уступал.

Трижды Родриго пошёл в дриблинг и все три раза завершились потерей. Один удар из хорошей позиции загублен, обострения нет.

ФЕРЛАН МЕНДИ – 4,0. В конце матча «Реал» подвели фланги обороны. Хотя Ферлан весь матч проигрывал Гризманну, смещавшемуся правее. Антуан создал себе хороший момент в компенсированное время, практически не встретив сопротивления от Менди.

Ошибки в обороне Ферлан пытался перекрыть частыми подключениями, но ни разу не принёс опасного прострела с фланга.

ЛУКАС ВАСКЕС – 3,0. На правый край вышел Лукас Васкес, сыграл всего 15 минут. Но именно за это время «Атлетико» додавил эту зону. Сначала шикарный момент имел Лино – спас Куртуа, потом Корреа закатился с мячом в ворота и 1:1.

Нельзя обвинять только Лукаса Васкеса, но в нерв этого дерби со скамейки он точно не попал.