Вальверде признан лучшим игроком матча «Атлетико» – «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде удостоился звания лучшего игрока дерби.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Эдер Милитао вывел «сливочных» вперёд на 64-й минуте, но удержать победу коллективу Карло Анчелотти не удалось – Анхель Корреа установил на табло итоговый результат, отличившись на 95-й.

Лучшим игроком матча был признан Вальверде. Уругваец не отметился результативными действиями, но был полезен как в защите, так и в атаке: он чаще всех бил по воротам, стал лидером по отборам и перехватам, а также совершил наибольшее количество точных передач среди всех участников поединка.