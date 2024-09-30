Модрич не совершил ни одного неточного паса в матче с «Атлетико»

Все передачи Луки Модрича в мадридском дерби оказались точными.

Хорват вышел в стартовом составе и отыграл до 86-й минуты, после чего был заменён на Лукаса Васкеса. Находясь на поле, 39-летний игрок совершил 58 пасов – каждый из них был точным, отмечает Opta. Это рекордный показатель для представителей «сливочных» во встречах с «Атлетико» за всё время сбора статистики (с сезона-2005/06).

Сегодняшнее мадридское дерби завершилось вничью – 1:1. Команда Карло Анчелотти вышла вперёд на 64-й минуте усилиями Эдера Милитао, на что хозяева ответили в самой концовке – Анхель Корреа спас «матрасников» на 95-й минуте.