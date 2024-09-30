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Чемпионат Испании. Ла Лига

В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков

30 Сентября 2024 • 00:20 Комментировать (18)
Атлетико М
1:1
Реал Мадрид

«Атлетико» и «Реал» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч восьмого тура Ла Лиги состоялся 29 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано».

Протокол игры  
Атлетико М1:1Реал Мадрид
  64'Милитао Эдер (0:1)
(1:1) Корреа Анхель90'  
Облак ЯнМолина Науэль 46' (Коке Хорхе ( 46') Ле Норман Робен  63'Хименес ХосеМандава Рейнилду 75' (Рикельме Родриго ( 75') Де Пауль РодригоЛьоренте Маркос  90'Галлахер Конор  70' 70' (Корреа Анхель ( 70') Гризманн АнтуанАльварес Хулиан  75' 75' (Галан Хави ( 75') Сорлот Александр 56' (Лино Сэмуел ( 56')
Запасные: Ленгле КлеманЛемар ТомаВитсель АксельСеррано ХавьерМуссо ХуанСимеоне ДжулианоГомис Антонио
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоМилитао ЭдерМенди ФерланВальверде ФедерикоМодрич Лука  40' 86' (Васкес Лукас ( 86') Тчуамени ОрельенБеллингем ДжудРодриго 90' (Гарсия Франсиско III ( 90') Винисиус Жуниор 87' (Эндрик II ( 87')
Запасные: Гонсалес ФранЯкобо РамонЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоВальехо ХесусГюлер Арда
29 сентября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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Мадридское дерби увенчало футбольный уик-энд. Громкая афиша, непримиримые соперники, но кадровые и функциональные проблемы. Явно не в лучшем состоянии мадридские гранды подходят к дерби – все победы натужные, частенько случаются потери очков, блеска в игре звёзд почти нет. А тут ещё «Реал» потерял Килиана Мбаппе на три недели. Но «короли» точно ехали за реваншем, ведь последнее их поражение в Ла Лиге случилось именно здесь год назад.

«Реал» был чуть конкретнее в дальних ударах, старался давить позиционно, но осязаемого преимущества не получил. «Атлетико» сумбурно оборонялся и старался смело отвечать. Футбольные шахматы во всей красе – скоростей в дерби Мадрида было мало. Альварес бил в ближний угол после флангового прохода – Куртуа уверенно парировал, Вальверде и Беллингем палили со средней дистанции – получилось куда опаснее, но Облак тоже сыграл чётко.

Вратари не давали надежд на шальной гол, оборона справлялась хоть и не без проблем. Мадридское дерби намекало, что «тактические» нули вполне возможны. И нерв ещё немного оголился, градус борьбы повысился. Моменты совсем пропали. Но на исходе часа игры «королям» помог стандарт.

Модрич разыграл быстрой передачей налево, там Винисиус заложил резкий финт, сместился к лицевой и навесил. Эдер Милиато караулил дальнюю штангу, за два касания он разобрался, мощно пробив в дальний угол – 0:1. Этот гол буквально разъярил болельщиков «Атлетико». Прошло всего пять минут, и они просто осыпали Тибо Куртуа зажигалками. С трибун летели различные предметы, и матч был прерван.

20 минут отсутствовали команды, болельщиков всё-таки удалось успокоить, матч возобновился. И возобновились атаки «Реала». Особенно завёлся Винисиус, который простым финтом убрал Хименеса, оказался на ударной позиции и метров с десяти пальнул в ближний угол. Ян Облак умудрился вытащить мяч из «шестёрки».

«Атлетико» же обогащался только жёлтыми карточками, за пять минут схватили по «горчичнику» Галлахер и Альварес. Под занавес матча всё-таки случился момент для «матрасников». Это Лино дважды качнул опекуна, на скорости прокинул во фланг и пробил в ближнюю «девятку». Тибо Куртуа выбросил длинную руку и перевёл мяч через перекладину. Но это был ещё не конец.

На пятой добавленной минуте Анхель Корреа открылся под передачу Галана по левому флангу, убрал на скорости Куртуа и после толчка защитника влетел в ворота вместе с мячом. Арбитры несколько раз посмотрели повтор и решили гол засчитать – 1:1! А «матрасники» ещё и последние секунды отыграли в меньшинстве, за Льоренте был удалён за фол на Фране.

Максимально нервная ничья в драматичном дерби Мадрида.
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Реал Мадрид Атлетико Мадрид

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Комментарии (18) Все комментарии
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Bartimeus
30 Сентября 2024 в 00:32
Заголовок должен быть таким: колено Рюдигера помешало Реалу победить.
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 00:33
там чистый гол, этот Рюдигер только понтуется и пихается, его привоз....
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Sergey999
30 Сентября 2024 в 00:35
Вообще до пропущенного Реал идеально в обороне играл. Феде просто лучший щас в Реале. П.с откуда судья 8 минут взял???
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 00:36
хз, я не уследил
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Sergey999
30 Сентября 2024 в 00:36
Наверно судья атлетов с барсой перепутал
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Bartimeus
30 Сентября 2024 в 00:37
Я это и написал) а так, не выставляй колено и был бы офсайд.
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 00:38
да он там сначала в одну сторону, потом сообразил, в другую....фигней занимался вообщем.....
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Vladik1993-25
30 Сентября 2024 в 00:29
Случайная ничья,ну всё ещё впереди!! Вперёд Мадрид
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 00:27
атлеты конечно фолящие.....красная абсолютно по делу - мог ногу поломать Франу спокойно.....не удивлюсь, если после матча окажется, что тот травмирован....
ЦЗ у Реала - ужас.....Шпендрик ужас......Федю жалко, игрок этот конечно уникальный
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Alex1972
30 Сентября 2024 в 00:24
Наказали провокаторов.. Хе.. 👍
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sharipov
30 Сентября 2024 в 00:24
Ничья в мадридском дерби - идеальный результат для Барселоны, разрыв от Реала сократился только на одно очко!
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Артур Измаилов
30 Сентября 2024 в 00:22
Ненавижу этих матрасов, антифутбольное стадо! Та же Барса всегда играет свой футбол, а у этих даже футбола нет и не было при физручке симеоне. Даже это одно очко незаслужили эти урррроды. Чтоб в следующем туре вся команда получила травмы!!! А ихние болелы на стадионе вообще быдло. Отскочили уррррроды!!!!!!!!
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Sergey999
30 Сентября 2024 в 00:21
Потеря очков имени Анчелотти,
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 00:24
Карло не виноват, что игроки не могут играть норм, Карло помешал Шпендрику реализовать 2 в 1 ? или он держал Рудигера, что тот стоял и тупил с этим офсайдом?
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Sergey999
30 Сентября 2024 в 00:28
Нахера было заряженных напов обоих снимать???
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 00:29
ну ВИни понятно, чтобы карточку не словил, Родриго всегда меняют, может он уже не успевал норм закрывать.....усталость....он никогда не доигрывает матчи целиком.....
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Bartimeus
30 Сентября 2024 в 00:38
За неспортивное поведение Анчи наказывает минутами все-таки) а потом по морде в раздевалке))
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NOBODY
30 Сентября 2024 в 00:39
ну если бы ВИни внушал доверие, поменяли бы его? вряд ли.....а так - сам виноват
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