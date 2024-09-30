В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков

«Атлетико» и «Реал» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч восьмого тура Ла Лиги состоялся 29 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано».

Мадридское дерби увенчало футбольный уик-энд. Громкая афиша, непримиримые соперники, но кадровые и функциональные проблемы. Явно не в лучшем состоянии мадридские гранды подходят к дерби – все победы натужные, частенько случаются потери очков, блеска в игре звёзд почти нет. А тут ещё «Реал» потерял Килиана Мбаппе на три недели. Но «короли» точно ехали за реваншем, ведь последнее их поражение в Ла Лиге случилось именно здесь год назад.

«Реал» был чуть конкретнее в дальних ударах, старался давить позиционно, но осязаемого преимущества не получил. «Атлетико» сумбурно оборонялся и старался смело отвечать. Футбольные шахматы во всей красе – скоростей в дерби Мадрида было мало. Альварес бил в ближний угол после флангового прохода – Куртуа уверенно парировал, Вальверде и Беллингем палили со средней дистанции – получилось куда опаснее, но Облак тоже сыграл чётко.

Вратари не давали надежд на шальной гол, оборона справлялась хоть и не без проблем. Мадридское дерби намекало, что «тактические» нули вполне возможны. И нерв ещё немного оголился, градус борьбы повысился. Моменты совсем пропали. Но на исходе часа игры «королям» помог стандарт.

Модрич разыграл быстрой передачей налево, там Винисиус заложил резкий финт, сместился к лицевой и навесил. Эдер Милиато караулил дальнюю штангу, за два касания он разобрался, мощно пробив в дальний угол – 0:1. Этот гол буквально разъярил болельщиков «Атлетико». Прошло всего пять минут, и они просто осыпали Тибо Куртуа зажигалками. С трибун летели различные предметы, и матч был прерван.

20 минут отсутствовали команды, болельщиков всё-таки удалось успокоить, матч возобновился. И возобновились атаки «Реала». Особенно завёлся Винисиус, который простым финтом убрал Хименеса, оказался на ударной позиции и метров с десяти пальнул в ближний угол. Ян Облак умудрился вытащить мяч из «шестёрки».

«Атлетико» же обогащался только жёлтыми карточками, за пять минут схватили по «горчичнику» Галлахер и Альварес. Под занавес матча всё-таки случился момент для «матрасников». Это Лино дважды качнул опекуна, на скорости прокинул во фланг и пробил в ближнюю «девятку». Тибо Куртуа выбросил длинную руку и перевёл мяч через перекладину. Но это был ещё не конец.

На пятой добавленной минуте Анхель Корреа открылся под передачу Галана по левому флангу, убрал на скорости Куртуа и после толчка защитника влетел в ворота вместе с мячом. Арбитры несколько раз посмотрели повтор и решили гол засчитать – 1:1! А «матрасники» ещё и последние секунды отыграли в меньшинстве, за Льоренте был удалён за фол на Фране.

Максимально нервная ничья в драматичном дерби Мадрида.